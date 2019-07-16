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: Uçurumda esrarengiz ceset! 20 yaşındaki üniversite öğrencisi...

... 'da Güver Uçurumu'nda bulunan bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, 2 günlük çalışmanın ardından 120 metre derinlikten çıkarıldı. Cesedin, 45 gün önce aynı bölgede kaybolan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız'a (20) ait olabileceği değerlendiriliyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2019 16:19 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 16:58
Son dakika haberi: Uçurumda esrarengiz ceset! 20 yaşındaki üniversite öğrencisi...

'nın Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu'nda yürüyüşe çıkan Anadolu Kanyoning Kulübü üyesi bir grup gezgin, dün uçurumun tabanında insan iskeletine benzeyen kemik parçaları görünce durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ve AFAD ekibi saatler süren çalışma sonucunda iskelete ulaştı. Yapılan incelemede erkeğe ait olduğu tespit edilen iskelet parçaları, sarp kayalıklar nedeniyle çıkarılması uzun süreceği ve karanlığa kalacağı için çalışmalara ara verildi. Bu sabah çalışmalara devam eden ekipler, 6 saatlik uğraşın ardından cesedi 120 metrelik uçurumun tabanından yukarı çıkarmayı başardı.

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Son dakika haberi: Uçurumda esrarengiz ceset! 20 yaşındaki üniversite öğrencisi...
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