Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Şule Çet davasında yeni gelişme!

Son dakika: davasında yeni gelişme!

'da üniversite öğrencisi 'in bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek ölmesiyle ilgili yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Plaza katındaki kan, tükürük gibi biyolojik lekelerin tespiti için bilirkişi eşliğinde inceleme yapılacak. Olayın cinayet olup olmadığının bu incelemeden sonra netleşmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 16.7.2019 21:30 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 21:31
Son dakika: Şule Çet davasında yeni gelişme!

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in, geçen yıl 29 Mayıs günü saat 03.50'de plazanın 20'nci katından atıldığı iddiasıyla Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutuklu yargılandıkları davanın son celsesinde, Çet ailesinin avukatları mahkemeye Erciyes Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Özdemir tarafından hazırlanan raporu sundu.

Son dakika! Şule Çet davasında yeni gelişme!

Raporda, bir takım değişik dalga boyunda ışık veren cihazlarla yapılan incelemede, halıfleks üzerinde kan, tükürük ya da sperm gibi bir takım biyolojik izlerin bulunduğu ileri sürüldü. Mahkemeye sunulan raporda, bu izlerin olay günü plaza katında çekilen fotoğraflarla yapılan karşılaştırma sonucu tespit edildiği de iddia edildi. Mahkeme de duruşma sonrası verdiği ara kararla, iddia edilen izlerin olup olmadığının tespiti için plaza katında inceleme yapılması kararı aldı.

Bu kapsamda yarın, naip hakim gözetiminde raporu hazırlayan Prof. Dr. Çağlar Özdemir, mahkemenin belirlediği bilirkişiler ve taraf avukatlarının katılımıyla plaza katında inceleme yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Şule Çet davasında yeni gelişme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN