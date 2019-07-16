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Taksim'den haberi: Genelevde çekilen fotoğraf davalık etti!

Taksim'den gelen haberi günün ilginç gelişmeleri arasında yer aldı. Genelevin içerisinde fotoğraf çektiği için kadınlar tarafından uyarılan bir kişi fotoğrafları silmeyince güvenlik görevlileri tarafından darp edildi. Şüpheliler hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2019 14:38 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 14:44
Taksim'den son dakika haberi: Genelevde çekilen fotoğraf davalık etti!

İstanbul Taksim'de bulunan bir genelevde ilginç bir olay yaşandı. Olay, İstanbul Taksim'de meydana geldi. 43 yaşındaki C.G devlet kontrolünde bulunan bir geneleve gitti. Burada bulunan kadınları cep telefonu kamerası ile kayda alan C.G. kayıtın yasak olduğunun söylenmesine rağmen eylemine devam etti. Kendilerinin fotoğraflarının alındığını düşünen kadınlar durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Son dakika haberinin detayları burada...

FOTOĞRAF KAVGASI

Genç adamı uyaran güvenlik görevlileri fotoğrafları silmesini istedi ancak taraflar arasında tartışma çıkmaya başladı. Telefonunda fotoğraf yada video olmadığını söyleyen C.G güvenlik görevlisi ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü. Arbedede güvenlik görevlisi genç adamı darp etti.

İFTİRAYA MARUZ KALDIK

Yediği dayak sonrası hastaneye başvuran C.G darp raporu alarak güvenlik görevlilerinden şikâyetçi oldu. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan güvenlik görevlileri yaşanan darp olayını yalanlayarak iftiraya maruz kaldıklarını anlattı.

3 YIL HAPİS İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda yasak olduğu halde genelevde fotoğraf çektiği gerekçesiyle genci darp eden güvenlik görevlileri hakkında iddianame düzenlendi. Önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak olan şüpheliler hakkında 3 yıl hapis isteniyor.

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Taksim'den son dakika haberi: Genelevde çekilen fotoğraf davalık etti!
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