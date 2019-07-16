Tartıştığı eşini vurup, canına kıydı

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Kütahya'da, telefon tamircisi Ender Y. (37), temizlik görevlisi eşi Nimet Y.'yi (31) başından vurup öldürdükten sonra intihar etti.Olay, dün 10.00 sıralarında, Simav'da meydana geldi. Ağdacılar Caddesi'nde telefon tamir dükkanı olan Ender Y. ve ailesi akraba ziyareti için gittikleri İzmir'den Simav'a döndü. Ender Y., 2 yaşındaki oğlunu kayınvalidesine bıraktı. Küplüce köyündeki evine dönerken Ender Y. ile bir ilkokulda temizlikçi olarak çalışan eşi Nimet Y. arasında tartışma çıktı. Köye bir kilometre mesafedeki Mezarlık mevkisine geldiklerinde Ender Y., otomobili durdurdu. Ender Y. ve eşi Nimet Y., otomobilden inip, dışarıda tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Ender Y., belinden çıkardığı ruhsatsız tabancasını eşi Nimet Y.'ye doğrultup, ateş etti. Başından vurulan Nimet Y., kanlar içinde yere yığılırken, Ender Y., aynı tabancayla kendisini başından vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.