Haberler Yaşam Haberleri Yanan araçtaki 60 bin TL kül oldu, sürücü gözyaşlarına boğuldu

Yanan araçtaki 60 bin TL kül oldu, sürücü gözyaşlarına boğuldu Kuzey Marmara otoyolu Çekmeköy mevki'inde seyir halinde olan lüks araç bir anda yanmaya başladı. Araç sürücüsü ile arkadaşı kendisini dışarı atarken, araç içerisinde kalan 60 bin lira kül oldu. Yanan paralar yola saçılırken aracın sürücüsü Onur Erol olayın ardından gözyaşlarını tutamadı. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 16.7.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 12:40