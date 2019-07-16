Yanan araçtaki 60 bin TL kül oldu, sürücü gözyaşlarına boğuldu
Kuzey Marmara otoyolu Çekmeköy mevki'inde seyir halinde olan lüks araç bir anda yanmaya başladı. Araç sürücüsü ile arkadaşı kendisini dışarı atarken, araç içerisinde kalan 60 bin lira kül oldu. Yanan paralar yola saçılırken aracın sürücüsü Onur Erol olayın ardından gözyaşlarını tutamadı. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi: 16.7.2019 12:14Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 12:40
Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevki'inde saat 10.00 sıralarında yaşandı. Sürücü Onur Erol ile beraberindeki bir kişi, çalıştığı iş yerine ait olan lüks bir araçla beraber yolda ilerliyordu.