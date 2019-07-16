Zeytinburnu'nda taksiden inen kadın koşarak denize atladı

Olay Zeytinburnu Sahilinde 00:30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Aksaray'dan taksiye binen 46 yaşındaki G.E. adlı kadın Zeytinburnu Sahiline geldiği sırada taksiden inerek koşarak denize atladı. G.E.'nin denize atladığını gören ismi öğrenilemeyen taksi sürücüsü ve sahilde bulunan bir seyyar satıcı G.E.'yi denizden çıkardı.

ÜZERİNE BATTANİYE ÖRTTÜLER



Olayı görenlerin haberi vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadının üşümeye başlaması üzerine bölgede bulunan vatandaşlar üzerine battaniye örttü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı G.E. ambulansa alınarak Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.