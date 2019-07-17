10 Türk gemiciyi korsanlar kaçırdı

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Kamerun'un Douala Limanı'ndan Fildişi sahilinde bulunan Abidjan Limanı'na gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk kargo gemisi Nijerya açıklarında korsanların hedefi oldu. 13 Temmuz akşam saatlerinde meydana gelen olayda tamamı Türk vatandaşı olan 10 denizci, silahlı korsanlar tarafından rehin alındı. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, korsanlar gemideki iletişim ve seyir cihazlarına silahlarla tarayarak zarar verdi. Geminin bağlı bulunduğu Kadıoğlu Denizcilik Operasyon Müdürü Numan Paksoy, gemide toplam 18 kişinin bulunduğunu, 8'inin salıverildiğini söyledi. Paksoy, "Yaklaşık 12 kişi, iki botla gemimizi silahlarla tarayarak yaklaşmışlar. Saldırganlar yakaladıkları arkadaşları öldüreceklerini söyleyince saklananlar da dışarı çıkmış" dedi. Sekiz mürettebatı ile Gana'nın Tema Limanı'na ulaşan geminin üçüncü makinisti Onur Tağ, sağlık durumlarının iyi olduğunu, aileleriyle de görüştüklerini belirterek, "Türk büyükelçiliği yetkilileri de bize yardımcı oluyor ve Gana emniyeti de devriye yaparak bizi koruyor" dedi. Dışişleri Bakanlığı da kaçırılan mürettebatın serbest bırakılması için hemen harekete geçti. Bakanlık "Kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır" açıklamasında bulundu.Korsanlar gemideki iletişim ve seyir cihazlarına silahlarla tarayarak zarar verdi. Gemideki kurşun izleri dikkat çekti.