96 yaşında yeni kimlik başvurusu yaptı

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VAN'DA yaşayan 7 çocuk ve 43 torunu olan 96 yaşındaki Mehmet Adın, yeni kimlik kartı için başvuruda bulundu. Gürpınar ilçesine bağlı Parmakkapı Mahallesi'nde oğlu Ali Aydın ile oturan Mehmet Aydın, eski kimliğinin yerine yeni çipli kimlik kartlarından almak için İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne geldi. 1923 doğumlu Aydın, yaşına rağmen sağlığının iyi olduğunu belirterek, "7 çocuk, 43 torunum, 64 torunlarımın çocukları var. Rabbim herkese böyle çocuklar ve torunlar nasip etsin. Herkese uzun ömürler versin" dedi. AA