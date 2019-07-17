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Başkentte operasyonu

Başkentte madde ticareti yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2019 07:12
Başkentte uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altındağ Karacaören Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekiplerin yaptığı operasyon sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.A. ve A.C.A. ikamet ettikleri adreste yakalandı.

İkamette yapılan aramalarda 46 ecstacy, 7 skunk, 25 gram uyuşturucu madde ve 17 bin 640 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.



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Başkentte uyuşturucu operasyonu
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