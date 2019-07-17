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sınav soruları ve cevapları açıklandı! ile 2019 ve cevapları sorgulama ekranı!

On binlerce adayın merakla beklediği sınav soruları ve cevapları açıklandı. Bekçilik sınav soruları ve cevaplarının açıklanacağı tarihe ilişkin detaylara yer vermişti. 13 Temmuz tarihinde yazılı sınava giren adaylar soru ve cevapların MEB’in resmi sitesinde sorgulamalara başladı. Aday sınav soru ve cevaplarının ardından sınav puanlarını hesaplayacak. Sınav soruları ve cevap anahtarları https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Peki Bekçilik sınav soruları ve cevapları nasıl ve nereden sorgulanır? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 17.7.2019 09:13 Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 09:13
Bekçilik sınav soruları ve cevapları açıklandı! MEB ile 2019 Bekçilik soruları ve cevapları sorgulama ekranı!

Bekçi olmak isteyen adaylar geçtiğimiz hafta yazılı sınavlarını oldular. Yazılı sınavın ardından gözler sınav soru ve cevaplarının 'in resmi sayfasında yayınlanmasına çevrildi. Yüzlerce kişi '' sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? ve cevapları nasıl sorgulanır?'' araştırması yapıyor. Adaylar dün akşam saatlerinden itibaren bekçilik soru ve cevaplarına kavuştu. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. İşte Bekçilik sınav soruları ve cevapları hakkında merak edilen tüm ayrıntılar…

BEKÇİLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI! SORU VE CEVAPLARI SORGULA!

Adayların heyecanla beklediği 2019 Bekçilik soruları ve cevapları erişime açıldı. Bekçilik sınav soruları ve cevap anahtarları https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

BEKÇİLİK SINAV SORU-CEVAPLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ise 7 Ağustos tarihinde yine aynı siteler üzerinden görüntülenebilecek.

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Bekçilik sınav soruları ve cevapları açıklandı! MEB ile 2019 Bekçilik soruları ve cevapları sorgulama ekranı!
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