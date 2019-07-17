Bekçilik sınav soruları ve cevapları açıklandı! MEB ile 2019 Bekçilik soruları ve cevapları sorgulama ekranı!

Bekçi olmak isteyen adaylar geçtiğimiz hafta yazılı sınavlarını oldular. Yazılı sınavın ardından gözler sınav soru ve cevaplarının MEB'in resmi sayfasında yayınlanmasına çevrildi. Yüzlerce kişi '' Bekçilik sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? Bekçilik soruları ve cevapları nasıl sorgulanır?'' araştırması yapıyor. Adaylar dün akşam saatlerinden itibaren bekçilik soru ve cevaplarına kavuştu. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. İşte Bekçilik sınav soruları ve cevapları hakkında merak edilen tüm ayrıntılar…

BEKÇİLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI! SORU VE CEVAPLARI SORGULA!

Adayların heyecanla beklediği 2019 Bekçilik soruları ve cevapları erişime açıldı. Bekçilik sınav soruları ve cevap anahtarları https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ise 7 Ağustos tarihinde yine aynı siteler üzerinden görüntülenebilecek.