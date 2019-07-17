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çalışma saatleri 2019: , saat kaçta kapanıyor?

İstanbul en çok ziyaret edilen alışveriş merkezlerinden biridir. Her gün binlerce ziyaretçisi olan ve oldukça büyük bir AVM olan Cevahir’in içerisinde yüzlerce mağaza bulunuyor. Akın akın ziyaretçisi olan ve her kesime her ekonomiye hitap eden nelerdir? , kaçta kapanıyor?

Giriş Tarihi: 17.7.2019 17:03
Cevahir çalışma saatleri 2019: Cevahir saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Cevahir AVM Türkiye'nin en önde gelen alışveriş merkezlerinden biridir. Hem her kesime hitap etmesi hem de her ekonomiye uyması bakımından yurt içi ve yurt dışı ziyaretçisi bulunan Cevahir AVM sadece mağaza olarak değil yemek, sinema ve oyun alanları bakımından da oldukça geniş ve faydalı. Peki Cevahir AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Cevahir çalışma saatleri..

CEVAHİR ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

HAFTAİÇİ VE HAFTASONU:

Açılış Saat: 10:00

Kapanış Saat: 22:00

UYARI: Ancak Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe Günü gibi özel günlerde çalışma saatleri farklılık gösterebilir.

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Cevahir çalışma saatleri 2019: Cevahir saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?
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