Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Dehşet verici son dakika haberi! Cesetleri domuzlara yedirdiler…

Dehşet verici ! Cesetleri domuzlara yedirdiler…

’da meydana gelen son dakika olayı tüm dünyada büyük tepki topladı. Ülkenin kuzeybatısındaki yönetim bölgesi Antioquia Valisi Luis Perez silahlı çetelerin kanlı çatışmalarına sahne olan bir yer olarak biliniyor. Bu kentten gelen açıklamalar ise kan dondurdu. Silahlı çetelerin elinden kurtulan ve savcılık korumasında bulunan bir kişinin yaşananlara dair bilgi verdiğini aktaran Perez, çetelerin birçok kişiyi kaçırdığını, işkence ettiğini ve öldürdüklerinin cesetlerini kaybetmek için de kentteki domuz çiftliklerinde yem olarak kullandıklarını anlattı. İşte ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 17.7.2019 12:58
Dehşet verici son dakika haberi! Cesetleri domuzlara yedirdiler…

O ülkeden gelen adeta kan dondurdu. 'nın bir kentinde silahlı çetelerin, çatışmaların ve hesaplaşmaların sıkça yaşandığı bir yerde ölen kişilerin cesetlerinin domuzlara yedirildiği iddiası dünya gündemine bomba gibi düştü.

CESETLERİ DOMUZLARA YEDİRDİLER!

Ülkenin kuzeybatısındaki yönetim bölgesi Antioquia Valisi Luis Perez, silahlı çetelerin kanlı çatışmalarına sahne olan Bello kentinde düzenlenen Güvenlik Konseyi'nin ardından duruma dair kan donduran açıklamalarda bulundu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dehşet verici son dakika haberi! Cesetleri domuzlara yedirdiler…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN