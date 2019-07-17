Dehşet verici son dakika haberi! Cesetleri domuzlara yedirdiler…

O ülkeden gelen son dakika haberi adeta kan dondurdu. Kolombiya'nın bir kentinde silahlı çetelerin, çatışmaların ve hesaplaşmaların sıkça yaşandığı bir yerde ölen kişilerin cesetlerinin domuzlara yedirildiği iddiası dünya gündemine bomba gibi düştü.

CESETLERİ DOMUZLARA YEDİRDİLER!

Ülkenin kuzeybatısındaki yönetim bölgesi Antioquia Valisi Luis Perez, silahlı çetelerin kanlı çatışmalarına sahne olan Bello kentinde düzenlenen Güvenlik Konseyi'nin ardından duruma dair kan donduran açıklamalarda bulundu.