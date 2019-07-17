Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Depoda 2 bin 395 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Depoda 2 bin 395 litre kaçak etil ele geçirildi

'da bir depoya yapılan baskında 2 bin 395 litre kaçak etil ele geçirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2019 09:21 Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 09:54
Depoda 2 bin 395 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son 20 günde Mersin, Adana ve Niğde'de 17 kişinin metil alkolden zehirlenerek hayatlarını kaybetmesi üzerine harekete geçti. Bir depoda yüksek miktarda etil alkol bulunduğunu belirleyen KOM ekipleri, söz konusu adrese baskın yaptı.

ÜZERLERİNDE "ANTİFİRİZLİ CAM SUYU" YAZIYOR

Baskında üzerinde 'antifrizli cam suyu' yazan 5'er litrelik 479 plastik şişe içerisinde toplam 2 bin 395 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Depoda bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, soruşturma sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Depoda 2 bin 395 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN