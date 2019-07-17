Dünyanın tam donanımlı, ilk mobil hastane otobüsü hastanesi görenleri şaşırttı

Bodrum'da 2 ayda, proje yapım şirketi tarafından yapılan ve yurt dışına ihraç edilecek hastane ambulans 8+1 hastaya anında müdahale edilebiliyor. Mobil hastanenin içerisinde 2 adet yoğun bakım ünitesi buluyor. 8 hasta monitörü ve 2 merkezi izleme ekranı ve merkezi oksijen sistemi, elektrik liftli sedyeler ve çok fonksiyonlu elektrikli yataklara kadar dünyada ilk kez uygulanan birçok yeniliği barındırıyor.



Yürüyen hastane niteliğinde olan otobüsünde aynı anda 8 hastanın, nabzı, EKG'si, vücut ısısı, vücut oksijeni, tansiyonu ayrı ayrı ekranlarda izlenebiliyor. Alarmlı oksijen ve vakum müdahalesi yapılabiliyor. Ayrıca bu çılgın otobüs konuşabiliyor siren sesi yerine araçlara otomatik yolu açın anonsu yapıyor, kapılar açıldığında çevredekilere sesli anons yapıyor. Uzaktan kumandalı dev projektörlerle olay yerini 360 derece aydınlatabiliyor ve daha birçok inanılmaz özelliği barındırıyor. Dünya'da ve sağlık alanında bir ilk olan bu otobüs yüzde yüz Türk malı olarak üretildi.



1 hafta boyunca kesintisiz oksijen

Şirket yetkilisi Gökhan Şen'in yaptığı açıklamaya göre, otobüsün içerisinde bulunan oksijen tüpleriyle yaklaşık 1 hafta boyunca 8 hastaya yetecek şekilde sürekli olarak oksijen verilebiliyor. 6 doktor, 4 hemşirenin çalışacağı şekilde tasarlanan ve Dünya'da ve Türkiye'de ilk mobil hastane unvanına da sahip olan otobüs, olası bir faciada, kazada, deprem gibi doğal afetlerde daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde hastaya müdahale etme imkanı sağlıyor.

Ortakent mahallesinde bulunan tesislerde üretilen mobil hastane, ambulans açılışına, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, Proje Yapım şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Şen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaptığı Mobil hastane ambulans otobüsünü tanıtan Proje Yapım Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Şen; Dünya'da bir ilk olan otobüsü yaptıklarını belirterek "Sağlık alanında çok önemli bir ilki gerçekleştirdik. Bu araca bir mobil ambulans diye biliriz, yürüyen bir hastanede diyebiliriz. Özellikle afet durumlarında birçok ambulansın hizmet vermekte zorlandığı kaza, doğal afet durumunda hem dünyada hem de Türkiye'de çok çok işe yarayacak. Otobüste bir yoğum bakım kliniği özelliği vardır. Hastaların 5 ana fonksiyonunu gösteren ekranlar bulunmaktadır. Her hasta ayrı ayrı izlene bilmekte. Ana ekrandan da bu hastaların durumu izlenebiliyor. İçerisinde 5 + 5 oksijen tüpü bulunmakta bu tüpler sayesinde 1 hafta boyunca hastalara kesintisiz oksijen verebilme özelliğine sahip. Ranza sistemi olan hasta yataklarında raylı sistem olarak otomatik olarak kalkıp inebilmekte. Hasta yataklarının her biri 300 kilogram çelik konsollarla güçlendirilmiş olup yaralıların hastaneye taşındığında sarsılmayacak şekilde yerleştirilmiş durumda" dedi.

Ambulansın tanıtım toplantısına kısa bir konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise bu tip projelere destek çıkılması gerektiğini ifade ederek "çok güzel ve özel bir otobüs olduğunu gördüm. Biz bu projelere sonuna kadar destek çıkacağız. Bodrum'un sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını,bölgemizde üretiminde yapıldığını gördük. Bodrum turizmde gelişmiş bir bölge bunun yanı sıra bu tip üretimlerle de adından sıkça söz ettireceğe benziyor" dedi.