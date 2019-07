Hayata geri döndü hedefi tam 12’den vurdu

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Okçuluk Şampiyonu olan engelli sporcu Bahattin Hekimoğlu'nun (30) hayat hiyakesi herkese örnek olacak türden. Okçuluk sporunda Türkiye, Avrupa ve son olarak da dünya şampiyonu olarak Türkiye'nin gururu olan Hekimoğlu'nun henüz 17 yaşındayken yaşadığı talihsiz olay hayatının akışını değiştirdi.Hekimoğlu, 2006'da üniversiteye girmeye hak kazanmıştı. Hayatının en özel yazını yaşıyordu. O yaz bir gün 9 arkadaşıyla eğlenmek için Heybeliada'ya gitti. İskeleden denize balıklama atladı ve dibe çakıldı. Boynu kırıldı ve kalbi durdu. Hayata döndürülen ancak geçirdiği ameliyatların ardından felçli kalan Hekimoğlu, iki yıl eve kapandı. Sonra da hayata yeniden başladı. Okçular Vakfı Spor Kulübü'nde lisanslı oyuncu oldu. Çok çalıştı, önce Bedensel Engelliler Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye birinciliği elde etti. Geçen yıl Çekya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Son olarak da Hollanda'nın Hertogenbosch şehrinde 2-9 Haziran'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda birincilik elde etti.Arkadaşlarının her şampiyonluktan sonra "Büyüksün şampiyon" diye seslendiği Hekimoğlu şimdi "Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek. Hekimoğlu, "Hiçbir şey için engel yok yeter ki siz isteyin. Ben istedim, inandım, azmettim ve dünya şampiyonu oldum. Tokyo'da da kürsüye çıkıp, bayrağımızı göndere çektireceğim" diyor. İşte anlattıkları:Hayatımın en güzel yazlarından biriydi. Çünkü üniversiteye girmeye hak kazanmıştım. Güzel bir tatili hak etmiştim artık. 9 arkadaş eğlenmek için Heybeliada'ya denize girmeye gitmiştik. Hep beraber gülüyor, eğleniyor, şakalaşıyorduk. Her şey o kadar mükemmeldi ki! Bir an... Bulunduğumuz iskeleden denize balıklama atladım. Ve..!Doktorum artık felç olduğumu ve bundan sonra yürüyemeyeceğimi söyledi. İşte bu cümle, benim için yeni bir hayatın başlangıç oldu. Kazadan iki yıl sonra "Artık evden dışarı çıkmanın zamanı geldi" dedim. 2008'de Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile akülü tekerlekli sandalye kampanyası sayesinde tanıştım.Şu an evinden dışarıya çıkamayan binlerce engelli birey var. Fırsat verilirse engellilerin de neler yapabileceğini hepimiz göreceğiz. Engelliler, toplumda daha çok var olmalı, sanatla sporla ilgilenmeli, meslek edinmeli, topluma fayda sağlamalı. Buradan tüm engellilere sesleniyorum, evinizden dışarı çıkın ve engelleri birer birer aştığınızı göreceksiniz. Tıpkı benim gibi. Umudunuz ve inancınız hiçbir zaman yitirmeyin. Unutmayın ki istemek başarmanın yarısıdır.2013'TE TOFD ile tekrardan yollarımın kesişmesi hayatımın dönüm noktalarından biriydi. Okçuluk sporu ile ilgilenmeye başladım ve bugünlere geldim. 2016'dan bu yana Okçular Vakfı Spor Kulübü'nün lisanslı sporcusuyum. Engellilerin eve kapanması, sosyal hayattan soyutlanması hem kendileri için hem de aileleri için büyük sıkıntı. Benim hayatımda spor sayesinde çok şey değişti. Sporu bir yaşam biçimi olarak hayatımıza katmamız gerek.DERINLIĞINI bilmediğiniz sığ sulara kesinlikle atlamayın. Sağlığınız herşeyden önemli. Belediyeler deniz kenarlarına uyarı levhaları koymalı. İnsanlar bilinçlendirilmeli.