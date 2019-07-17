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İki gencin kıskançlık tartışması cinayetle bitti

Giriş Tarihi: 17.7.2019
İki gencin kıskançlık tartışması cinayetle bitti
İZMİR'IN Bayraklı ilçesinde iki genç arasında kız meselesinden çıkan kavgada liseden yeni mezun olan Doğuş Ömer Şafak bıçaklanarak öldürüldü. Olay, 15.30 sıralarında, Özkanlar semtindeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.Y., bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşının yeni erkek arkadaşı Doğuş Ömer Şafak ile karşılaşınca ikili arasında tartışma çıktı. Y.Y., yanındaki bıçakla liseden bu yıl mezun olan Şafak'ı göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Şafak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan Şafak'ın ailesi gözyaşlarına boğuldu. Olaydan sonra kaçan Y.Y. suç aleti bıçakla yakalandı.
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İki gencin kıskançlık tartışması cinayetle bitti
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