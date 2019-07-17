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çalışma saatleri 2019: , saat kaçta kapanıyor?

Her gün binlerce ziyaretçisi olan ’nin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan çok çeşitli mağazaları ve alternatif tercihleri ile oldukça beğeniliyor. Ziyaretçi sayısı her geçen gün artan ve her kesime her ekonomiye hitap eden merak edilir oldu. Buna göre; , saat kaçta kapanıyor?

Giriş Tarihi: 17.7.2019 17:18
İstinyePark çalışma saatleri 2019: İstinyePark saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan İstinyePark her gün ziyaretçi akınına uğruyor. Çok çeşitli mağazaları olması sayesinde her bütçeye uygun ürün bulunması vatandaşı da cezbeder hale geldi. Özellikle kadınların daha çok tercih ettiği alışveriş merkezi bir kültür oldu. Uzun saatler açık kalan İstinyePark çalışma saatleri neler? İstinyePark saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İSTİNYEPARK ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

İstinyePark her sabah saat 10:00'da açılır, her gün saat 22:00'da kapanır. Özel günlerde çalışma saatleri değişiklik gösterebilir.

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İstinyePark çalışma saatleri 2019: İstinyePark saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?
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