Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! İstanbul ve o illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu uyarılarına göre İstanbul başta olmak üzere birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Özellikle son günlerde değişken bir hava durumu görülmesinden dolayı sabah saatlerinde evden çıkacak bireyler 'bugün hava nasıl olacak' sorusuna yanıt arıyorlar. Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde geri de kalan son 2 günde İstanbul yaşanan ciddi sıcaklık düşüşleri de konuyla ilgili araştırmaların hız kazanmasına neden oluyor. Biz de Sabah.com.tr olarak Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu uyarılarını sizler için hazırladık.

METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR!