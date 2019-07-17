Otobüs dehşet saçtı: 1 ölü 3 yaralı

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Sancaktepe'de freni patlayan İETT otobüsü kontrolden çıkarak bir yaya ile iki servis minibüsüne çarptı. Bir kişinin hayatını kaybettiği kazada 3 kişi ise yaralandı. Kaza dün 07.00 sıralarında Emek Mahallesi, Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İETT otobüsü freninin patlamasıyla kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otobüs önce park halindeki bir minibüse ardından bir yayaya çarptı. İlerlemeye devam eden otobüs başka bir araca daha çarptıktan sonra bir iş yerine girerek durabildi. Kazada otobüs şoförü H.Ç. (53) ve servis minibüsünde bulunan 2 kişi yaralandı. Otobüsün çarptığı Harun Çöloğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan İETT şoförü H.Ç. (53), adliyeye sevk edildi.