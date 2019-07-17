Haberler Yaşam Haberleri Otomobilini götürdüğü tamirhanede yaralandı

Otomobilini götürdüğü tamirhanede yaralandı Aydın'ın Söke ilçesinde, otomobilini götürdüğü oto elektrik tamirhanesinde, bir çırağın motor kaputu açık halde içeriye almaya çalıştığı başka bir otomobille çarpıp, tezgaha sıkıştırdığı Yusuf Türkmen (32) yaralandı. Bacakları ile kasığına 50 dikiş atılan ve 25 gün rapor verilen Türkmen, iş yeri sahibini, kendisine vermeyi taahhüt ettiği 3 bin TL'nin yarısını ödememekle suçlayarak, polise şikayet etti. İş yeri sahibi Tahsin Karabulut ise, Türkmen hakkında anlaştıkları rakamın üzerinde para istediği, vermeyince de bardak fırlatarak çalışanlarından birini yaraladığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

DHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 17.7.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 11:14