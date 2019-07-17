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Otomobilini götürdüğü tamirhanede yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, otomobilini götürdüğü oto elektrik tamirhanesinde, bir çırağın motor kaputu açık halde içeriye almaya çalıştığı başka bir otomobille çarpıp, tezgaha sıkıştırdığı Yusuf Türkmen (32) yaralandı. Bacakları ile kasığına 50 dikiş atılan ve 25 gün rapor verilen Türkmen, iş yeri sahibini, kendisine vermeyi taahhüt ettiği 3 bin TL'nin yarısını ödememekle suçlayarak, polise şikayet etti. İş yeri sahibi Tahsin Karabulut ise, Türkmen hakkında anlaştıkları rakamın üzerinde para istediği, vermeyince de bardak fırlatarak çalışanlarından birini yaraladığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 11:14
Otomobilini götürdüğü tamirhanede yaralandı

İnşaat malzemesi satan bir firmada çalışan evli ve 2 çocuk babası İlyas Türkmen, geçen 19 Haziran günü beraberinde arkadaşı İsmail Kırlı'yı ile birlikte 09 EL 337 plakalı otomobilini, Söke Sanayi Sitesi'ndeki bir oto elektrik tamirhanesine götürdü. Buradaki ustalar fan motorunun arızalı olduğunu ve tamir edilmesi gerektiğini söyledi. Masanın üzerinde duran motoru inceleyen Türkmen'e, oto elektrikçide çalışan 16 yaşındaki çırağın, motor kaputu açık olarak kullandığı başka bir otomobil çarptı. İsmail Kırlı'nın son anda kaçarak kurtulduğu olayda Türkmen, belden aşağısı tezgah ile otomobil arasına sıkışarak, yaralandı.

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Otomobilini götürdüğü tamirhanede yaralandı
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