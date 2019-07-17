Otomobilini götürdüğü tamirhanede yaralandı

İnşaat malzemesi satan bir firmada çalışan evli ve 2 çocuk babası İlyas Türkmen, geçen 19 Haziran günü beraberinde arkadaşı İsmail Kırlı'yı ile birlikte 09 EL 337 plakalı otomobilini, Söke Sanayi Sitesi'ndeki bir oto elektrik tamirhanesine götürdü. Buradaki ustalar fan motorunun arızalı olduğunu ve tamir edilmesi gerektiğini söyledi. Masanın üzerinde duran motoru inceleyen Türkmen'e, oto elektrikçide çalışan 16 yaşındaki çırağın, motor kaputu açık olarak kullandığı başka bir otomobil çarptı. İsmail Kırlı'nın son anda kaçarak kurtulduğu olayda Türkmen, belden aşağısı tezgah ile otomobil arasına sıkışarak, yaralandı.