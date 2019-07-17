Rüyada eski sevgiliyi görmek ne demektir? Rüyada eski sevgiliyi görmenin farklı anlamları nedir?

Rüya, ruhun bedenden ayrıldığı zamanda yaşanan olaylar bütünü olarak bilinir. Bunun akabinde en çok gördüğümüz rüyalardan biri de eski sevgiliyi görmektir. Vatandaşlar internetten '' Rüyada eski sevgiliyi görmek ne demektir, ne anlama gelir?'' sorusuna yanıt arıyor. Farklı anlamlarıyla birlikte tüm yorumlamalara haberimizde yer verdik.

RÜYADA ESKİ SEVGİLİYİ GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Rüyada eski sevgiliyi görmek ne olumlu ne de olumsuz olarak tabir edilir. Bunun ilk sebebi ise rüyayı gören kişinin durumudur. Yani rüyayı gören kişinin sevgilisinin olup olmamasına göre ya da evli olup olmadığına göre farklı şekilde yorumlanır. Bir sevgiliniz var ve rüyanızda eski sevgilinizi gördüyseniz bu sizin ayrılık anlamına gelir. Diğer yandan bir sevgiliniz yok ve evli değilseniz o zaman bu yeni bir aşk, birliktelik anlamına gelir. Bununla birlikte evli olan bir kadının ya da evli bir erkeğin rüyasında eski sevgilisini görmesi evlilik hayatında yaşanacak olan sorunlara, anlaşmazlıklara ve sıkıntılara işaret eder. Eski sevgiliyi aradan o kadar zaman geçmesine rağmen görmenizin psikolojik olarak yorumu ise onu halen özlediğiniz anlamına gelmektedir.

RÜYADA ESKİ SEVGİLİYLE ÖPÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyada eski sevgili ile öpüşmek, geçmişe bağlı yaşandığına ve rüya sahibinin karşısına çıkan yeni fırsatları görmediğine yorumlanır. Eski sevgilisi ile öpüştüğünü gören kişi, ailesindeki kişilere gereken önemi vermez ve kendine karşı da güvensizdir. Kişinin takıntılı ve ruhsal açıdan sağlıksız olduğunun da işaretidir. Rüyada eski sevgili ile öpüşmek İslami açıdan tabir edildiğinde, işlenecek bir günaha ve kişinin ebeveynlerini utandıracak bir eylemde bulunacağına delalettir.

RÜYADA ESKİ SEVGİLİNİN ANNESİNİ GÖRMEK

Rüyada eski sevgilinin annesini görmek, rüya sahibinin, iş hayatı içinde çok büyük ve maddi olarak çok fazla zarar getirecek sorunlar ile karşılaşacağına, çok kötü durumlara düşeceğine, çok zor zamanlar yaşayacağına, çok endişeli ve çok üzüntülü dönemler geçireceğine, yaşanan sorunların günden güne çok daha büyüyeceğine, çok daha rahatsız edici durumlara düşeceğine alamet eder. Aynı zamanda, rüyayı gören kişinin, aile hayatında çok zor dönemler geçireceğine, aile bireyleri arasında çeşitli tartışmalar yaşanacağına ve çok üzüleceğine yorulur.

RÜYADA ESKİ SEVGİLİYİ BAŞKASIYLA GÖRMEK

Rüyada eski sevgiliyi başkası ile görmek, yeni bir yere taşınmak ve düzeninizin değişmesine yorumlanır. Örneğin yeni bir yerde işe başlayabilirsiniz, arkadaş ortamınız tamamen değişebilir ya da çeşitli sebepler ile düzeninizi bozmak isteyebilirsiniz. Ancak bu değişim sizi hiçbir şekilde üzmeyecek. Tam aksine daha da mutlu olacaksınız. Bir süredir gitmek istediğiniz ve yaşamak istediğiniz bir yerde yaşama şansı da elde edebilirsiniz. Hayatınızda meydana gelecek olan yenilikler her ne kadar çok hızlı olsa da buna hazırlıklı olacaksınız. Rüyada eski sevgiliyi başka biriyle görmek, aynı zamanda evlenmek ve mutlu bir yuva kurmak anlamına da gelir. Evlenerek pek çok sıkıntıyı da geride bırakmanız kolay olacak.

Rüyada eski sevgiliyi başka kızla görmek, aynı zamanda eski sevgilinize dair umudunuz varsa bu umudun tamamen bitmesine, eski erkek arkadaşınızın aslında sizin için uygun biri olmadığına ve iyi ki ayrıldığınızı düşüneceksiniz. Rüyada eski sevgiliyi başka erkekle görmek, kendi hayatına devam etmek ve eski kız arkadaşınıza dair umudun bitmesine yorumlanır. Artık aşk hayatında aklınızdaki sorular yanıtını bulur, önünüze daha rahat bir şekilde bakabilirsiniz.

RÜYADA ESKİ SEVGİLİYİ AĞLARKEN GÖRMEK

Rüyada eski sevgilinin ağladığını görmek, aşk hayatında yüzünüzün gülmesine ve çok mutlu olacağınız biri ile hayatınızı birleştireceğinize yorumlanır. Hatta bu kişi ile daha önce hiç olmadığınız kadar mutlu olabilirsiniz. Eski sevgilinizi düşündüğünüzde üzüntü duyduğunuz şeyler son bulur. Onun sizi üzmesine karşın bu sefer hayatınıza giren insan sizin yüzünüzü güldürür. Rüyada eski sevgilinin ağlaması, onun çok pişman olup geri dönmek istemesine ancak artık her şey için çok geç olmasına ve hayatınıza birinin girmesine yorumlanır. Bu durumu öğrenmek onu çok üzebilir, artık yeniden birlikte olmanız tamamen imkansız olur.

RÜYADA ESKİ SEVGİLİNİN PİŞMAN OLUP AĞLADIĞINI GÖRMEK

Gerçek hayatta da pişman olmasına ve size haber göndermesine, peşinizden çok koşmasına yorumlanır. Fakat onu affetmek zor olabilir ve hatta sizin hayatınıza başka biri girebilir. Onun hayatınızdan çıktığı için şükür edebilirsiniz. Sizi kaybettiğine o pişman olur.

RÜYADA ESKİ SEVGİLİYİ MUTLU GÖRMEK

Rüyada eski sevgilinin mutlu olduğunu görmek, aslında onun mutsuz olduğuna ve sizi çok özlediğine, hatta çok büyük bir pişmanlık duyduğuna yorumlanır. Ancak onun aksine siz aşk hayatında mutluluğu yakalayabilirsiniz. Hayatınıza giren insan size verdiği değer ve ilgi ile sizi çok mutlu eder. Eski aşkların hepsi unutulur. Ancak sizi bırakan eski sevgiliniz buna pişman olur ve dönmek istese de artık çok geç demektir. Rüyada eski sevgilinin çok mutlu olması, aynı zamanda ilişkiniz yoksa sizi mutlu eden ve yüzünüzü güldüren biri ile ilişkiye başlamak demektir. Aşk hayatınızda her şey bir anda gelişebilir. Hayatınıza giren kişi kısa zamanda kalbinizi çalabilir.

RÜYADA ESKİ SEVGİLİYİ HASTA GÖRMEK

Rüyada eski sevgiliyi hasta görmek, onun zor bir dönem geçirdiğini ancak atlatacağını ve normal yaşamına devam edeceğini temsil eder. Böyle bir rüya görmüş olmanız aranızdaki güçlü duygusal bağı halen gücünü kaybetmediğini gösterir. Sizin başınız ağrısa bu onunda hissedeceğini bilin mesajı verir.

RÜYADA ESKİ SEVGİLİYİ HASTANEDE GÖRMEK

Rüyada eski sevgiliyi hastanede görmek senelerdir belli bir standart oturtulamayan parasal anlamdaki kısıtlı imkanların bitip, eski bir tanıdığın desteğiyle o eski sıkıntılı günlerin ardından, ekonomik olarak çok iyi bir düzeye erişileceğine tabir edilir. Rüyada eski sevgiliyi hastanede görmek, bu rüyanın aksine bu kimsenin şifa bulacağına ve sağlığına kavuşacağına, keyfinin yerine geleceği gelişmelerin meydana gelmesine tekabül eder.

RÜYADA ESKİ SEVGİLİNİN ARKADAŞINI GÖRMEK

Rüyada eski sevgilinin arkadaşını görmek, sizi hayal kırıklığına uğratacak birtakım olaylar yaşacağınıza delalet eder. Rüyada eski sevgilinin arkadaşını görmek tabiri doğrultusunda bu olaylar yüzünden kendinizi son derece kötü bir ruh hali içerisinde bulabilirsiniz. Rüyada eski sevgilinin arkadaşını görmek aynı şekilde duygusal açıdan çöküş yaşamanıza neden olacak bir olaya tanık olacağınızın habercisi olarak da yorumlanır.