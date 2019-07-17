S- 400 nedir, özellikleri nelerdir? S-400 Hava Savunma Sistemi nerede kurulacak? İşte detaylar!

Türkiye ve ABD arasında krize neden olan Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin sevkiyatına devam ediliyor. Vatandaşlar bu bağlamda '' S- 400 nedir, nerede kurulacak? S- 400 özellikleri nelerdir?'' sorularına yanıt arıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nca "uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi" olarak tanımlanan S-400'e ait tüm detaylar haberimizde derlendi. Türkiye, günümüzde en önemli askeri teknolojilerin başında gelen Hava Savunma Sistemini satın alarak, hava sahasını muhtemel tehditlerden korumayı ve modern savunma sistemlerini güçlendirerek güvenliğini sağlamayı hedefliyor. İşte tüm ayrıntılar…

S-400 NEDİR?

S-400 Triumf, orta menzilli hava savunma sistemi S-300'den geliştirilmiş yeni nesil Rus yapımı bir kısa-orta-uzun menzilli hava savunma füze sistemidir.