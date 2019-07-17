Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? MPİ 17 Temmuz Şans Topu çekiliş sonucu sorgula…

Her hafta Çarşamba günlerinin efsanelemiş şans oyunları bu hafta da umut dağıtmaya devam ediyor. Oyunlarını oynayarak biletlerini çekiliş sonucu için hazırda bekletenler heyecanla Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? Sorusunun yanıtını merak içinde yoğun olarak araştırmayı sürdürüyor. Tüm şans oyunları çekiliş sonuçlarını sabah.com.tr'den anlık olarak takip edebilirsiniz. Peki, Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte MPİ 17 Temmuz Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama sayfası ve tüm detaylar…

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişi saatine ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar…

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 17 Temmuz 2019 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

Sonuçlar açıklandıktan sonra MPİ Şans Topu bilet sorgulama işleminizi aşağıdaki panelimiz aracılığıyla yapabilirsiniz

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.