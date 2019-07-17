Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? MPİ 17 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula…

Her hafta Çarşamba günlerinin efsanelemiş şans oyunları bu hafta da umut dağıtmaya devam ediyor. Oyunlarını oynayarak biletlerini çekiliş sonucu için hazırda bekletenler heyecanla Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? Sorusunun yanıtını merak içinde yoğun olarak araştırmayı sürdürüyor. Tüm şans oyunları çekiliş sonuçlarını sabah.com.tr'den anlık olarak takip edebilirsiniz. Peki, Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte MPİ 17 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama sayfası ve tüm detaylar…

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? (17 TEMMUZ 2019)

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişi saatine ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar…

Sayısal Loto çekilişi, 17 Temmuz 2019 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 17 TEMMUZ 2019

Sayısal Loto'nun bugünkü çekiliş sonuçları açıklandığında haberimizde olacak. Aşağıdaki ekrandan bilet sorgulama yapabilirsiniz.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Son 1229 haftada Sayısal Loto'da en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.

Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.

Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.