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Son dakika: Türkiye bu olayı konuşuyor! Genç kız, hareket halindeki minibüsten düşüp öldü!

’nin Gebze ilçesine bir genç kızın halk otobüsten inmeye çalışırken düşerek hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından gözaltına alınan halk otobüsü sürücüsü Y.K., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2019 08:52 Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 09:15
Son dakika: Türkiye bu olayı konuşuyor! Genç kız, hareket halindeki minibüsten düşüp öldü!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki Günay Gönülaçar, Dilovası ilçesinden Gebze'ye gitmek için Y.K. idaresindeki 41 J 4171 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Gebze ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde inmek isteyen genç kız, otobüsün kapısına doğru yaklaştı. Hareket halindeyken kapısı açılan otobüsten bir anda inmeye çalışan genç kız düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından sürücü Y.K. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Genç kız halk otobüsünde ölüme böyle gitti OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, Günay Gönülaçar'ın hayatını kaybettiği kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Genç kızın düşme anı ve araçtakilerin panikle genç kızın yardımına koşma anı otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Son dakika: Türkiye bu olayı konuşuyor! Genç kız, hareket halindeki minibüsten düşüp öldü!
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