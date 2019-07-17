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Su altı ve üstünde asayiş berkemal!

’in Güzelbahçe ilçesindeki balıkçı barınaklarına polis ve sahil güvenlik ekipleri tarafından denetim yapıldı. 60 kişilik ekiple yasa dışı su ürünleri avcılığına, asayiş ve narkotik konularına karşı su altı ve üstünde arama yapıldı. Herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2019 14:58
Su altı ve üstünde asayiş berkemal!

İzmir'de Güzelbahçe ilçesindeki balıkçı barınaklarına denetim yapıldı. Denetime Deniz Liman, Çevik Kuvvet, Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, İzmir Gıda Tarım il Müdürlüğü ekipleri katıldı. 60 kişilik ekip özellikle deniz Patlıcanı avcılığına yönelik çalışma yürüttü. Deniz polisi ayrıca yasa dışı su ürünleri avcılığına, asayiş ve narkotik konularına karşı su altı ve üstünde arama yapıldı. Herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Barınaklardaki şahısların GBT (Genel Bilgi Tarama) sorguları da yapıldı. Yapılan sorgularda aranan şahıslara rastlanmadı. Balıkçılar da yapılan denetimlerden memnun olduklarını belirterek polis ve sahil güvenlik ekiplerine teşekkür etti.

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Su altı ve üstünde asayiş berkemal!
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