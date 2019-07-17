Uygarlığın tarihi bu müzede

İstanbul yeni müzesine kavuştu. İstanbul Üniversitesi (İÜ) bünyesinde kurulan "Dünyanın en kapsamlı müzesi" olma özelliği taşıyan Rıdvan Çelikel Arkeoloji Müzesi, 1 Temmuz'da ziyarete açıldı.

Müze, Tarihi Yarımada'da yerli ve yabancı turistlerin yeni ilgi odağı olacak. Uygarlık tarihi sürecinin kronolojik olarak anlatıldığı müzede 1.3 milyon yıl öncesinden başlayarak, yerleşik hayata geçişe, çeşitli medeniyetlerin günlük ve kültürel yaşamına dair eserler sergileniyor. Müzede ayrıca Frig, Lidya, Hitit dönemlerinden Selçuklu ve Osmanlı Dönemi'nden de eserler sergileniyor. Girişin ücretsiz olduğu müzede İran bölgesi Demir Çağ kültürlerine ait maden baltalar, Helenistik ve Roma Dönemi buluntuları, Osmanlı Dönemi'ne ait çiniler yer alıyor.







2 BİN BÖLGEDE KAZI

Müze hakkında SABAH'a konuşan İÜ Arkeoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Necmi Karul, "İÜ Arkeoloji Bölümü 1937'de kuruldu. Koleksiyonumuz, arkeolog Halet Çambel önderliğinde yaklaşık 2 bin civarı bölgedeki kazılardan çıkan malzemelerle oluşturuldu. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir koleksiyon yok. Derslerimizde kullandığımız, yerli ve yabancı herkes için referans içeren bilgiler var Hediye veya bağış yoluyla gelen müzelik nitelik taşıyan eserler de var" dedi.

Karul, "Müzede kazılarda kullanılan eski araç gereçler ve Halet Çambel'in kullandığı eşyalar da sergileniyor. Müzenin devamında arkeoloji eğitimlerimizde kullanacağımız bir atölye var. Her ayın ilk perşembe günü farklı fakültelerdeki öğrencilere ve öğretim üyelerine arkeoloji eğitimleri verilecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine de arkeoloji eğitimi vereceğiz. Arkeolojiyi toplumla buluşturmak istiyoruz" diye konuştu.







LURİSTAN BRONZLARI

Müzede Luristan Bronzları olarak bilinen İran bölgesi Demir Çağ kültürlerine ait maden baltalardan oluşan koleksiyon dikkat çekiyor. Müzedeki bu nadide eserler Güneydoğu İran'ın Luristan bölgesinde Tunç Çağı sonundan Demir Çağı Dönemi'nin başlangıcına kadar süreçte bölgedeki etnik grupların ürünlerinden oluşuyor. Savaş baltaları, dekoratif iğnelerden oluşan eserler ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

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