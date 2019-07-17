Yedi kazada 11 kişi öldü

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Pendik'te bir otomobil dün 04.30 sıralarında İDO Feribot İskelesi kırmızı ışıkta bekleyen servis minibüsüne arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü Murat Karadiş (43) hayatını kaybetti.İstanbul Sancaktepe'de ise freni boşalan halk otobüsü servis minibüsüne çarptı. Ardından ters yöne geçen otobüs, bir yayaya çarptıktan sonra bir işyerine girdi. Kazada yaya öldü.Eskişehir'in Çifteler ilçesinde Vedat Gönder yönetimindeki hafif ticari araç, Remzi Demirel'in kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada Figen Demirel (50), Ceyda Demirel (18) ile Cevahir Ünal (79) hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Denizli'nin Pamukkale ilçesi Barlan mevkisinde koyun otlatan bir çoban, sulama kanalına uçmuş bir otomobil görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, kanala uçan araçtan sürücü Ramazan Sözer (53) ile arkadaşı Yusuf Özer'in (45) cesedini çıkardı. İki kişinin piknik dönüşü kaza yaptığı öne sürüldü.Siirt'te H.H.İ. yönetimindeki otomobil, Kurtalan karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Faraç Dede'ye (55) çarptı. Ağır yaralanan Dede, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Bolu'da da önceki gün Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa mevkisinde meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan Zeynep Kaya (20) ile yeğeni Rüveyda Altun Kaya (10), kurtarılamadı. Yaralı 3 kişiden biri ise taburcu edildi.Antalya'nın Alanya ilçesinde, Taner B. yönetimindeki 07 HOC 18 plakalı otomobil, Oba Mahallesi Metro Kavşağı'nda Serdar Akın'ın (21) kullandığı 07 HUR 42 plakalı motosikletle çarpıştı. Ağır yaralanan Akın, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Akın, hayatını kaybetti. Akın'ın ALKÜ öğrencisi olduğu öğrenildi.