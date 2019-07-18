70 milyon TL hazır talihlisi ortada yok

BUGÜN NELER OLDU

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) yılbaşı özel çekilişinin 70 milyon liralık büyük ikramiyesi, talihliye ödenmek üzere ilgili bankada hazırlandı ve kamuoyu ile paylaşıldı.Yılbaşı özel çekilişinde tam bilete çıkan büyük ikramiyenin 20 milyon liralık kısmı, idarenin anlaşmalı olduğu VakıfBank şubesinde basına gösterildi. İkramiyenin söz konusu kısmı, 50, 100 ve 200 liralık banknotlar halinde 350 balyadan oluştu. Burada açıklama yapan MPİ Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, önceki gün idareyi arayan bir talihli adayının, Avrupa'da yaşadığını, İstanbul'a bir cenaze vesilesiyle gelmesi nedeniyle ikramiye kazandığını fark ettiğini söylediğini aktardı. Önceki günden beri talihlinin gelmesini beklediklerini bildiren Uçar, idarenin ikramiye kontrol heyetinin hazırlıklarını tamamlamasını sağladıklarını söyledi. Uçar, yılbaşı özel çekilişinde amortiler dahil neredeyse tüm ikramiyelerin ödendiğini ve büyük ikramiyenin sahibini beklediklerini ifade ederek, "Onu da idare olarak verip vazifemizi yerine getirmiş olmanın umudunu yaşıyoruz. Bu anlamda çalıştığımız bankamızla da görüştük. Onlar da 70 milyon liralık ikramiyeyi hazırladılar. Artık dakika dakika talihlimizin gelip ikramiyesini teslim almasını umutla bekliyoruz" diye konuştu.Uçar, talihlinin ortaya çıkmaması halinde 31 Aralık saat 17.00 itibarıyla ikramiyenin Hazine'ye kalacağına dikkati çekti. Geçmiş yıllardaki çekilişlerde de talihlilerin, kamuoyunun haberdar olmasını istemediği durumlarda ikramiyelerini almakta gecikebildiğini bildiren Uçar, önceki yıllarda 30 Aralık'a kadar bekleyen talihliler olduğunu anlattı.