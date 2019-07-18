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Artık kendi kanatlarıyla uçuyor

Bu yılın başında göç ederken ’da çiftçiler tarafından yaralı olarak bulunan ve Turkish Cargo tarafından ’a ulaştırılan kızıl akbaba “Dobrila”nın rehabilitasyon süreci tamamlandı. Kızıl akbaba doğaya bırakıldı

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2019
Artık kendi kanatlarıyla uçuyor
Avrupa'da sadece Sırbistan'ın Uvac kanyonunda yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki 1.5 yaşındaki "Dobrila" olarak da bilinen kızıl akbaba, bu yıl başlarında güneye doğru gerçekleştirdiği göç sırasında Şanlıurfa'nın Ömerli ilçesinde çiftçiler tarafından yaralı olarak bulundu. Burada gerekli bakımı yapılarak sağlıklı kilosuna ulaştırılan akbaba göç yoluna devam etmesi için yeniden doğaya bırakıldı. Ancak uçuşuna devam etmemesi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri akbabanın ayağındaki etiket ve takip numarasından yola çıkarak Sırbistanlı makamlar ile temasa geçti. İki ülke yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda Dobrila'nın Belgrad'da bulunan Biyolojik Araştırma Enstitüsü'ne gönderilmesi kararlaştırıldı.
Canlı hayvan taşımacılığı konusunda gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla bilinen Türk Hava Yolları'nın hava kargo taşımacılığındaki alt markası Turkish Cargo tarafından Şanlıurfa'dan İstanbul aktarmalı olarak Sırbistan'a ulaştırılan akbaba nisanda Sırbistanlı yetkililere teslim edildi. 'Dobrila' birkaç ay süren rehabilitasyon sürecinin ardından geçen gün Uvac kanyonunda tekrar uçmaya başladı.

DOĞANIN KANATLARIYIZ
Dobrila'nın tekrar uçmaya başladığı haberini ve dönüş hikayesini twitter hesabından paylaşan THY Basın Müşvairi Yahya Üstün "Özgürce uçmanın tadını dünyada en çok biz biliyoruz. Bu nedenle doğanın kanatları oluyoruz. Vahşi yaşamın nesli tükenmekte olan üyesi kızıl akbaba Dobrila yeniden özgürce uçsun diye onu Turkish Cargo ile Şanlıurfa'dan Belgrad'a taşıdık. Şimdi sağlıklı ve dilediği yere uçabilir" dedi.

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Artık kendi kanatlarıyla uçuyor
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