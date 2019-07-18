Aydos Ormanı’nda vahşet

Kartal'daki Aydos Ormanı'nda mantar toplayan vatandaş tarafından 40'lı yaşlarda bir kadına ait ceset bulundu. Polis, cesedi bulunan Seher O. adlı kadının satırla boynuna arkadan defalarca vurularak öldürüldüğünü belirledi. Kadının, bir süre ilişki yaşadıktan sonra ayrılmak istediği iddia edilen M.İ. tarafından öldürüldüğünü tespit eden polis, şahsın olaydan sonra Maltepe'de intihar ettiğini belirledi.

Aydos Ormanı'nda kadın cinayeti... Ayrılmak isteyen kadının boynuna satırla defalarca vurarak öldürdü!

Kartal'daki Aydos Ormanı'nda, önceki gün saat 19.00 sıralarında mantar toplamak için ormanda gezen vatandaş tarafından 40'lı yaşlarda bir kadına ait ceset bulundu. Vatandaş durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri incelemelerde bulundu. İddiaya göre polis, adının Seher O. olduğunu belirlediği kadının cesedinin birkaç gündür ormanda olduğunu ve cinayeti işleyen şahsın kaçarken ormana bazı eşyalarını attığını tespit etti. Ayrıca kadının boynunun arka tarafına satırla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Olayla ilgili inceleme yürüten polis, kadının bir süre ilişki yaşadığı, daha sonra ayrılmak istediği iddia edilen M.İ. isimli şahıs tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Kadının kendisinden ayrılmak istemesini hazmedemeyen M.İ.'nin ise olaydan sonra Maltepe'de intihar ederek yaşamına son verdiği öğrenildi.



UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Talihsiz Kadının M.İ. hakkında uzaklaştırma kararı çıkardığı öğrenildi. Seher O'nun cesedi adli tıbba götürüldü.



