Babadan oğula kalpazan!

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen sahte para operasyonunda ilginç bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz yıl 1 milyon dolar sahte para ile yakalanan ve işlemleri ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen H.T. isimli şahsın oğlu H.U.T.'nin da babasından öğrendiği kalpazanlığı devam ettirdiği ortaya çıktı.

YÜZDE 25 KOMİSYONLA PARA SATIYOR

Şüphelinin bankamatik önlerinde para bozdurma bahanesiyle vatandaşlara sahte para verip gerçek para alan şahıslara, ticari araçlarda turistlere ve vatandaşlara sahte para veren şahıslara sahte para temin ettiği ve yüzde 25 komisyonla sahte para sattığı tespit edildi. Bu durum üzerine ekiplerce operasyon başlatıldı. Fatih ilçesinde yapılan operasyonda üzerinde bir miktar sahte parayla H.U.T. kıskıvrak yakalandı.

TUTUKLANDI

Şüphelinin paraları gizlediği belirlenen adreste yapılan aramalarda ise 67 bin 400 dolar ve 21 bin 500 lira sahte para ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.