Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Beyoğlu'nda şüpheli ölüm

'nda şüpheli ölüm

Evliya Çelebi Caddesi üzerinde vatandaşlar tarafından 22 yaşında bir erkek cesedi bulundu

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2019 05:03
Beyoğlu'nda şüpheli ölüm

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bedrettin Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde vatandaşların yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gördükleri ihbarında bulunması üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, cesedin 22 yaşındaki A. E'ye ait olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerin ardından, A. E'nin cesedi morga götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beyoğlu'nda şüpheli ölüm
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN