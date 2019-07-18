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Çadırda kalacaklardı ortada kaldılar

FURKAN YAZICI Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2019
Çadırda kalacaklardı ortada kaldılar
Antalya'da düzenlenen bir festivale İran'dan gelen turistler iddiaya göre turu düzenleyen şirket tarafından dolandırıldı. Konyaaltı ilçesi Kemer yolu üzerinde bulunan Büyük Çaltıcak Piknik ve Etkinlik Alanı'nda 7 gün sürecek festival için İran'da bir tur şirketi kişi başı 500 liraya yaklaşık 6 bin kişiye bilet sattı. 50 otobüsle Antalya'ya gelen çoğunluğu İranlı turistler biletlerinin sahte olduğunu öğrendi. Çadır sayısının yetersizliği nedeniyle alana alınmayan grup jandarma gözetiminde geri döndü.
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Çadırda kalacaklardı ortada kaldılar
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