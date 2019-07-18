Cuma namazı saat kaçta? Diyanet 19 Temmuz İstanbul, Ankara ve il il cuma namazı vakitleri burada!

Mübarek Cuma coşkusunu bir başka yaşayan Müslüman dünyası, Cuma namazı saatlerini araştırmaya başladı. Sabahın ilk ışıklarından itibaren vatandaşlar ''19 Temmuz Cuma namazı saati kaçta? Sorusuna yanıt arıyor. Cuma namazını ilk kez kılacak gençler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Cuma Hutbesini de dinleyecekler. Müminlerin en mübarek günlerinden biri olan Cuma'da en önemli davranış ise namaz kılıp, dua etmek ve fakiri doyurmaktır. Bu bağlamda; Bugün Cuma namazı saat kaçta, il il namaz vakitlerini hazırladığımız içeriğimizde aradığınız sorulara yanıt bulabileceksiniz. Peki 19 Temmuz İstanbul, Ankara Cuma namazı saat kaçta? İşte ayrıntılar

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı saatlerine ilişkin İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerimizin saatlerine buna ek olarak diğer illerimizde Cuma namazı saat kaçta sorusunun cevabını aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 19 TEMMUZ 2019

İstanbul'da 19 Temmuz 2019 Cuma namazı, 13:15'te okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 19 TEMMUZ 2019

Ankara'da 19 Temmuz 2019 Cuma namazı, 13:00'da okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 19 TEMMUZ 2019

Ankara'da 19 Temmuz 2019 Cuma namazı, 13:23'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

BURSA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 19 TEMMUZ 2019

Ankara'da 19 Temmuz 2019 Cuma namazı, 13:15'te okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

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