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’de dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Zonguldak’ın ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur nedeniyle derenin taşması sonucu ev ve iş yerlerini bastı. İtfaiye ve polis ekipleri, evlerde mahsur kalanları kurtarma çalışması başlattı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 18.7.2019 10:01
Ereğli’de dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

İlçede gece başlayan ve sabaha karşı şiddetini attıran sağanak yağmur sele neden oldu. Aşırı yağış nedeniyle taşan Kabasakal deresi, Kavaklık Mahallesi, Solak Köyü yol ayrımı ve Göçmenler Mahallesi'nde su taşkınlarına neden oldu.

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Ereğli’de dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
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