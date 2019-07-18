Ereğli’de dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

İlçede gece başlayan ve sabaha karşı şiddetini attıran sağanak yağmur sele neden oldu. Aşırı yağış nedeniyle taşan Kabasakal deresi, Kavaklık Mahallesi, Solak Köyü yol ayrımı ve Göçmenler Mahallesi'nde su taşkınlarına neden oldu.