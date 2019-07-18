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Evinde çıkan yangında öldü

'in İvrindi ilçesinde Kazım Uzan (70), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2019 10:14
Evinde çıkan yangında öldü
İvrindi ilçe merkezine yaklaşık 23 kilometre uzaklıktaki Gökçeyazı Mahallesi'nde Kazım Uzan'a ait evde saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevler, yandaki 3 eve daha sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir merkez ve İvrindi'den itfaiye ekipleri sevk edildi. 8 itfaiye aracı ve 20 personelle yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler evlerde yaptığı incelemede, Kazım Uzan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Uzan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Evinde çıkan yangında öldü
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