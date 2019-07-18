Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Günay’ın hayalleri yarım kaldı

Günay’ın hayalleri yarım kaldı

Üniversite öğrencisi Günay, halk otobüsünün açık kapısından düşerek hayatını kaybetti. Acılı baba: Şoför araç durmadan kapıyı açtı. Kızım okulu için çalışıyordu. Hayalleri yarım kaldı

Giriş Tarihi: 18.7.2019
Günay’ın hayalleri yarım kaldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan akılalmaz facia ihmallerle geldi. Üniversite öğrencisi Günay Gönülaçar (18), kapısı açılan halk otobüsünden inmek isterken, otobüsün altında kaldı. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı. Otobüs şoförü Yüksel Kara ise çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

"OLAYDA İHMAL VAR"
Kızının okul masrafları için çalıştığını anlatan baba Aslan Gönülaçar ise olayda şoförün ihmali olduğunu ileri sürdü. Gönülaçar, "Şoför otobüs durmadan kapıyı neden açtı? Olaydaki ihmal bu, şoför çok hatalı. Şoför otobüs durmadan kapıyı neden açtı? Yolcu düğmeye bastıktan sonra, nerede durak varsa orada durdurursun otobüsü. Kapıyı açarsın yolcun iner. Kızım 18 yaşına mayıs ayında girmişti, körpecik çocuğum öldü" diye konuştu. DHA

FACİA, ADIM ADIM GELDİ
Önceki gün yaşanan olayda ihmaller faciaya davetiye çıkardı. Araç sürücüsü, inmek isteyen yolcuya, otobüs durmadan kapıyı açtı. Gönülaçar'ın ise dalgın olması dikkat çekti. Genç kadın, seyir halindeki otobüsten inmek isterken yola savruldu, ardından inmek istediği otobüsün altın kalarak can verdi
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Günay’ın hayalleri yarım kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN