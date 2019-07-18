Günay’ın hayalleri yarım kaldı

BUGÜN NELER OLDU

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan akılalmaz facia ihmallerle geldi. Üniversite öğrencisi Günay Gönülaçar (18), kapısı açılan halk otobüsünden inmek isterken, otobüsün altında kaldı. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı. Otobüs şoförü Yüksel Kara ise çıkarıldığı adliyede tutuklandı.Kızının okul masrafları için çalıştığını anlatan baba Aslan Gönülaçar ise olayda şoförün ihmali olduğunu ileri sürdü. Gönülaçar, "Şoför otobüs durmadan kapıyı neden açtı? Olaydaki ihmal bu, şoför çok hatalı. Şoför otobüs durmadan kapıyı neden açtı? Yolcu düğmeye bastıktan sonra, nerede durak varsa orada durdurursun otobüsü. Kapıyı açarsın yolcun iner. Kızım 18 yaşına mayıs ayında girmişti, körpecik çocuğum öldü" diye konuştu. DHAÖnceki gün yaşanan olayda ihmaller faciaya davetiye çıkardı. Araç sürücüsü, inmek isteyen yolcuya, otobüs durmadan kapıyı açtı. Gönülaçar'ın ise dalgın olması dikkat çekti. Genç kadın, seyir halindeki otobüsten inmek isterken yola savruldu, ardından inmek istediği otobüsün altın kalarak can verdi