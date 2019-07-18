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İnsan tacirinden pişkin sözler

’nın Bodrum ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan’ın Kos adasına 39 mülteci kaçırırken yakalanan 3 insan taciri tutuklandı. Cezaevine götürülen zanlının gazetecilere, “Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum” demesi ‘pes’ dedirtti

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2019 09:18 Güncelleme Tarihi: 18.7.2019 09:31
İnsan tacirinden pişkin sözler

39 mülteciyi yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Kos adasına kaçırmaya çalışırken yakalanan H.P., M.K., ve M.B.B., Bodrum Kom Grup Amirliği ekiplerince yapılan araştırma sonucunda olayın organizatörü olduğu tespit edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgularının ardından Adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan 3 kişi "göçmen kaçakçılığı suçundan" tutuklandı.

İnsanları göz göre göre ölüme yollayan 3 şahıs tutuklandıktan sonra adliyeden çıkışında söyledikleri sözler pes dedirtti.

1 şüpheli adliye çıkışında yüzünü gizlerken 1 şüpheli ise kameralara şov yaparak "Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

3 şahıs rahat tavırlar sergileyerek gülmesi dikkat çekti.

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İnsan tacirinden pişkin sözler
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