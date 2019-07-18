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İnsan tacirinden utandıran sözler

ZEKİ ÖZKESKİN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2019
İnsan tacirinden utandıran sözler
MUĞLA'DA Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, dün Bodrum'un Ortakent-Yahşi açıklarında seyir halindeki bir tekneyi durdurdu. Botta yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 39 göçmen yakalandı. Olayla ilgili soruşturma yürüten Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ise organizatör olduğu belirlenen 3 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.P., M.K. ve M.B.B. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı. Öte yandan adliye çıkışında 3 zanlının rahat tavırlar sergileyerek gülmesi ise pes artık dedirtti. Bir zanlı kameralara şov yaparak, "Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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İnsan tacirinden utandıran sözler
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