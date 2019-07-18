Isparta’daki kazada aynı aileden 3 kişi öldü

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, cip ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 1'i hamile 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza, saat 18.00 sıralarında Isparta- Konya karayolu'nun 53'üncü kilometresinde meydana geldi. Konya'dan Isparta yönüne giden Berat Çelik yönetimindeki cip, karşı yönden gelen Zekeriya Bayındır yönetimindeki otomobille çarpıştı. Eğirdir Mahmatlar virajlarında şerit ihlali sonucu meydana gelen kazada bariyerlere sıkışan otomobil demir yığını haline dönüştü. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilin sürücüsü Eğirdir Belediyesi çalışanı Zekeriya Bayındır ile eşi Dudu Bayındır ve gelini 6 aylık hamile Sevim Bayındır olay yerinde hayatını kaybetti, cip sürücüsü, Berat Çelik ise yaralandı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Çelik Eğirdir Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Otomobillerde sıkışan cesetler itfaiye ekiplerince çıkarılarak Eğirdir Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kaza nedeniyle karayolu 1 saat ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolunda kaza yapan araçların çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.