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İzledikleri televizyon patladı

'nın İnegöl ilçesinde, izledikleri televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında mahsur kalan aileyi komşuları kurtardı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2019 04:28
İzledikleri televizyon patladı
Yangın, gece saatlerinde Orhaniye Mahallesi Demircioglu Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katında çıktı. İddiaya göre, Mehmet Çoban ve ailesi oturma odasında televizyon izlerken, bir anda televizyon patladı. Patlamanın ardından çıkan yangın tüm odayı sardı.

Zemin kattan duman yükseldiğini gören komşular ailenin yardımına koştu. Alevlerin sardığı odada mahsur kalan aileyi kurtaran komşular, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen aile, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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İzledikleri televizyon patladı
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