Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kıbrıs'ta son dakika cinsel taciz haberi! 12 İsrailli turist 19 yaşındaki kıza...

'ta cinsel taciz haberi! 12 İsrailli turist 19 yaşındaki kıza...

'tan haberi ülke  genelinde büyük tepki topladı. İddiaya göre, tatil için Kıbrıs'a giden bir grup İsrailli  genç 19 yaşındaki İngiliz turiste etti. Olayın otelde yayılması üzerine koridorlar kısa süreliğine karıştı ve oteldekiler 12 şüpheliye tepki gösterdi. Polis delilleri ve otelde bulunanların ifadelerinden yola çıkarak tüm şüphelileri tutukladı. İşte kan donduran son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 18.7.2019 13:38 Güncelleme Tarihi: 18.7.2019 13:45
Kıbrıs'ta son dakika cinsel taciz haberi! 12 İsrailli turist 19 yaşındaki kıza...

Geçtiğimiz salı günü 'ta bir otelde yaşanan olay dünya gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre 19 yaşındaki bir İngiliz turist tatil için Ayia Napa kasabasındaki otele geldi. Aynı süre içerisinde otelde bulunan 12 İsrailli turist kızın odasına gitti. Kızın yakarışı üzerine haberi otelde yayıldı ve çıkan kısa süreli arbedede oteldeki diğer turistler İsrailli 12 kişiye tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tecavüz iddiası ile ilgili soruşturma başlattı ve 12 şüpheli de tutuklandı.

İşte dehşet verici haberin detayları...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kıbrıs'ta son dakika cinsel taciz haberi! 12 İsrailli turist 19 yaşındaki kıza...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN