Kıbrıs'ta son dakika cinsel taciz haberi! 12 İsrailli turist 19 yaşındaki kıza...

Geçtiğimiz salı günü Kıbrıs'ta bir otelde yaşanan olay dünya gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre 19 yaşındaki bir İngiliz turist tatil için Ayia Napa kasabasındaki otele geldi. Aynı süre içerisinde otelde bulunan 12 İsrailli turist kızın odasına gitti. Kızın yakarışı üzerine tecavüz haberi otelde yayıldı ve çıkan kısa süreli arbedede oteldeki diğer turistler İsrailli 12 kişiye tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tecavüz iddiası ile ilgili soruşturma başlattı ve 12 şüpheli de tutuklandı.

İşte dehşet verici haberin detayları...