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ne zaman? kaç gün olacak?

Dini bayramlarımızdan biri olan geri sayımı başladı. İslam alemini yakından ilgilendiren Kurban Bayramı tatilinde aileler yurt içi yurt dışı ziyaretlerini gerçekleştirecek. Bu bağlamda vatandaşlar ‘’ , tatil kaç gün, 9 gün mü?’’ sorusuna Diyanet’in resmi sitesinde yanıt bulmaya çalışıyor. Aile, akraba, eş, dost ziyaretlerinin yoğun olarak gerçekleşeceği bu bayramda vatandaşlar tatil günlerinin sayısına odaklandı. Geçtiğimiz bayramda hafta içi ve hafta sonu günleri birleştirilmişti. Bayramı tatilini açıkladı mı? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 18.7.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 18.7.2019 11:49
Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

ne zaman kutlanacak?'' sorusuna internetten yanıt aranıyor. Özellikle kamu ve özel kuruluşlarda çalışan bireyler bayram tatili günlerine odaklandı. Aile ve akraba ziyaretlerinin yoğun yaşanacağı bu bayramda vatandaşlar tatilin 9 güne çıkmasını istiyor. Buna istinaden internette '' ? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?'' sorusuna yanıt arıyorlar. Diyanet Kurban Bayramı 2019 takvimi belli oldu. İşte merak edilen ayrıntılar!

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2019 DİYANET TAKVİMİ!

Bayramı tarihini kamuoyuna duyurdu.

Kurban Bayramı takvimi haberimizde yer alıyor. İşte o detaylar...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? 9 GÜN MÜ?

Kurban Bayramı bu yıl, 10 Ağustos Cumartesi günü arefe ile başlayacak. Kurban Bayramı Cumartesi günü başlayıp Perşembe günü sona erecek. Peki tatil 9 gün olacak mı?

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Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
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