Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak?'' sorusuna internetten yanıt aranıyor. Özellikle kamu ve özel kuruluşlarda çalışan bireyler bayram tatili günlerine odaklandı. Aile ve akraba ziyaretlerinin yoğun yaşanacağı bu bayramda vatandaşlar tatilin 9 güne çıkmasını istiyor. Buna istinaden internette '' Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?'' sorusuna yanıt arıyorlar. Diyanet Kurban Bayramı 2019 takvimi belli oldu. İşte merak edilen ayrıntılar!

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2019 DİYANET TAKVİMİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Kurban Bayramı tarihini kamuoyuna duyurdu.

Kurban Bayramı takvimi haberimizde yer alıyor. İşte o detaylar...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? 9 GÜN MÜ?

Kurban Bayramı bu yıl, 10 Ağustos Cumartesi günü arefe ile başlayacak. Kurban Bayramı Cumartesi günü başlayıp Perşembe günü sona erecek. Peki tatil 9 gün olacak mı?