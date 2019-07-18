Pazarlık için bekliyorlar

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya açıklarında önceki gün korsanlar tarafından 18 Türk'ün bulunduğu Paksoy 1 kargo gemisine saldırı düzenlenmesi ve 10 gemicini kaçırılmasının ardından tedirgin bekleyiş sürüyor. Korsanların saldırısı sonrası 8 mürettebatla Gana'ya ulaşan üçüncü makinisti Onur Tağ, dehşet anlarını anlattı.

Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı

Nijerya açıklarında seyir halinde tam yol ilerlerken gemiye askeri amaçlı kullanılan zodyak tipi özelliklere sahip ve çok yüksek manevra kabiliyeti olan bir teknenin yanaştığını anlatan Tağ, saldırganların ilk hamlede geminin arka tarafına kanca atarak çıkmaya çalıştığını ancak bunun engellendiğini söyledi. Tağ, ikinci hamle olarak silahla ateş etmeye başladıklarını, bu arada kendilerinin de makine dairesine toplandıklarını kaydetti. Saldırganların daha sonra uzun merdivenlere bağlanmış kancalarla gemiye tırmandığını dile getiren Tağ, "Biz yardım için sinyal gönderirken yaklaşık 2-3 dakika sonra bize telsiz kanalından ulaştılar ve teslim olmamızı istediler. Aksi takdirde gemiyi yakacaklarını söylediler ve biz de teslim olmak zorunda kaldık. Saldırganlar çok profesyoneldi" ifadelerini kullandı. Tağ beraberindeki 7 kişi ile birlikte Gana Emniyeti yetkililerine sığındı.

Nijerya açıklarında 10 mürettebatı rehin alınan gemiden yeni görüntüler ortaya çıktı

HENÜZ TALEP YOK

Rehin alınan 10 mürettebatla ilgili fidye süreci ise henüz başlamadı. Kadıoğlu Denizcilik A.Ş Operasyon Müdürü Numan Paksoy, "Psikolojik baskı oluşturmak için bekletiyorlar böyle talepleri. Herhalde o süreci yaşıyoruz şu anda. Çok kısa bir süre içinde geleceğini ümit ediyoruz" dedi.



AİLELER ENDİŞELİ

Gemide bulunan Ordulu denizci Serdar Çetinkaya da korsanlar tarafından rehin alınanlar arasında. Yaklaşık 20 yıldır denizlerde bulunan, evli ve 2 çocuk babası Çetinkaya'nın ailesi endişe içerisinde bekliyor. 46 yaşındaki denizci Serdar Çetinkaya ile görüşemeyen ailesi, bir an önce haber almak istiyor.