Sahte ürün imalathanelerine baskın! İşletme sahipleri olay çıkardı!

İstanbul Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri beraberindeki firma avukatları eşliğinde ünlü markaların sahte ürünlerini üreten bir imalathaneye baskın düzenlendi. Baskın sırasında imalathane sahipleri polise ve avukatlara engel olmak istedi. Yaşanan arbede sonrası kalabalığında artması nedeniyle polis ekipleri takviye ekip istedi. İmalathanenin bulunduğu sokağa çok sayıda polis ekibi, zırhlı araçlar ve TOMA sevk edildi. Sokağın araç ve yaya trafiğine kapatıldığı olayda polisle kalabalık arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.