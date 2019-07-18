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Son dakika haberi: Halk otobüsünden düşerek hayatını kaybeden 'ın babasının feryatları yürek dağladı!

Sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında gelen kazasının ardından son dakika haberleri geliyor. 'nde halk otobüsünden düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Günay'ın ailesi otobüsün şöförünü suçladı. Acılı baba "araç durmadan şoför kapıyı açtı, kızım okumak için çalışıyordu, hayalleri yarım kaldı." ifadelerini kullandı. 18 yaşındaki 'ın okul masraflarını karşılamak için çalıştığı ortaya çıktı; son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 18.7.2019 07:38 Güncelleme Tarihi: 18.7.2019 08:03
Son dakika haberi: Halk otobüsünden düşerek hayatını kaybeden Günay Gönülaçar'ın babasının feryatları yürek dağladı!

18 yaşındaki , belki işe yetişmek için dalgınlığından kapısı açık otobüsten inerek hayatını kaybetti. Otobüs şoförünün kapıları daha durağa gelmeden açmasından dolayı 18 yaşındaki talihsiz üniversite öğrencisi otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. 'de yaşanan bu acı olayın ardından acılı baba Aslan Gönülaçar, DHA muhabirine konuştu. Şoförün ihmali olduğunu söyleyen baba kızının üniversite masraflarını karşılamak için çalıştığını ifade etti; son dakika haberinin detayları burada.

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Son dakika haberi: Halk otobüsünden düşerek hayatını kaybeden Günay Gönülaçar'ın babasının feryatları yürek dağladı!
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