Son dakika haberi: Halk otobüsünden düşerek hayatını kaybeden Günay Gönülaçar'ın babasının feryatları yürek dağladı!

18 yaşındaki Günay Gönülaçar, belki işe yetişmek için dalgınlığından kapısı açık otobüsten inerek hayatını kaybetti. Otobüs şoförünün kapıları daha durağa gelmeden açmasından dolayı 18 yaşındaki talihsiz üniversite öğrencisi otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Gebze'de yaşanan bu acı olayın ardından acılı baba Aslan Gönülaçar, DHA muhabirine konuştu. Şoförün ihmali olduğunu söyleyen baba kızının üniversite masraflarını karşılamak için çalıştığını ifade etti; son dakika haberinin detayları burada.