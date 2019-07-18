Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam yapılacak. Şans oyunu sevenlerin ve bir umut çekiliş sonucunda istedikleri miktarı almak isteyenlerin heyecanla beklediği Süper Loto çekiliş sonuçlarında 4 haftadır 6 bilen çıkmıyor. Böyle olunca heyecan daha da artıyor. Büyük ikramiye tutarının 9.704.399,26 TL'ye ulaşması ise umutları daha da çok arttırdı. Buna göre; Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? MPİ 18 Temmuz Perşembe Süper Loto çekilişi ile ilgili tüm detaylar..

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK? MPİ 18 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.

Süper Loto çekilişinde 612. haftanın kazandıran numaraları 22, 27, 31, 34, 38 ve 52 olarak belirlenmişti. Süper Loto çekilişinde 5 bilen 77 kişi 8.420,10 TL tutarında ikramiyenin sahibi olurken, 4 bilen 3.672 kişi 191,50 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. Süper Loto çekilişinde 3 bilen 77.168 kişi ise 15,30 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.