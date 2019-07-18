Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu hayatını kaybetti! Tuncer Cücenoğlu kimdir?

Tiyatro yazarı hayatını kaybetti! Tuncer Cücenoğlu kimdir?

’nin önde gelen tiyatro oyunu yazarlarından ’nun hayatını kaybettiği haberi ajanslara son dakika olarak düştü. Bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ettiği bilinen Cücenoğlu İstanbul Sancaktepe Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi görüyordu. Tuncer Cücenoğlu’nun yeğeni ölüm haberini sosyal medyadan paylaştı. Tuncer Cücenoğlu kimdir?

Giriş Tarihi: 18.7.2019 15:13
Tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu hayatını kaybetti! Tuncer Cücenoğlu kimdir?

Ünlü tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu'nun ölüm haberi ajanslara son dakika olarak düştü. Bir süredir İstanbul Sancaktepe Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi gören Cücenoğlu'nun hayatını kaybettiği haberi yeğeni Cem Cücenoğlu tarafından sosyal medyadan verildi.

Tuncer Cücenoğlu'nun yeğeni, oyuncu ve müzisyen Cem Cücenoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Amcam Tuncer Cücenoğlu'nu kaybettik. Türk Tiyatrosu'nun en önemli oyun yazarlarından biriydi. Aydınlık bir Türkiye için kalemini ustaca konuşturan insan! Artık yok." ifadeleriyle usta yazarın vefatını duyurdu.

Yazarın "Matruşka" oyununa 2018-2019 sezonunda ev sahipliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da "Türk tiyatrosunun değerli yazarlarından Tuncer Cücenoğlu'nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

TUNCER CÜCENOĞLU KİMDİR?

Usta oyun yazarı, 10 Nisan 1944'te Çorum'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nden mezun olan Cücenoğlu'nun eserleri, Devlet Tiyatroları ve Şehir Tiyatroları ile özel tiyatrolarda sahnelendi.

Cücenoğlu, 2011'de 11. Afife Tiyatro Ödülleri'nde, "Cevat Fahmi Başkut Özel Ödülü"ne layık görülmüştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu hayatını kaybetti! Tuncer Cücenoğlu kimdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN