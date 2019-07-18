Son dakika: Valilik duyurdu: 21 kişinin kurtarıldı

MELEN ÇAYI ÇEVRESİNDEKİ KÖYLER SELDEN ETKİLENDİ



Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçesi ile Sakarya'nın Melen Çayı çevresindeki birçok köy selden etkilendi. Sel nedeniyle çok sayıda ev ve tarım alanları sular altında kaldı. Yolların sular altında kalması ve yaşanan heyelanlar nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çekilirken, mahsur kalanların kurtarılması için 3 helikopter devreye girdi. Düzce'de Dokuzdeğirmen, Yenitepe, Süngüt, Küplük, Açmabaşı, Harmankaya, Esmahanım köyleri ile karayolu ulaşımı kesildi. Birçok köyden ihbarlar gelirken, ekipler evlerinin üst katlarında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Düzce Valiliği tarafından kurulan kriz merkezine 30'un üzerinde ihbar geldi.





21 FINDIK İŞÇİSİ KURTARILDI

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Akçakoca'ya bağlı Dilaver köyünde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bulundukları evlerde mahsur kalan 21 fındık işçisinin kurtarıldığını açıkladı.

Vali Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dilaver köyüne güneydoğu illerinden fındık toplamak için gelen 21 işçinin, bulundukları evlerde mahsur kaldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldığını söyledi.

Genelkurmay Başkanlığından istenen kurtarma helikopterinin bölgeye gelerek vatandaşları bulundukları yerden aldığını aktaran Dağlı, helikopterin 18 Temmuz Stadı'na indiğini kaydetti.

Ambulanslara alınarak sağlık kontrolleri gerçekleştirilen işçilerden bazılarının tedbir amacıyla Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldığını belirten Dağlı, "Gelen bilgi üzerine kara yoluyla ulaşılamayan bölgeye helikopter desteği istedik. Vatandaşların nakilleri gerçekleştirildi. Bölgeden gelen ihbarları değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Şırnaklı fındık işçisi Hasan Ani ise dün geceden beri mahsur kaldıkları yerden helikopterle kurtarıldıklarını, şu anda sağlık durumlarının iyi olduğunu anlattı.

Cumayeri ilçesinde ise etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalarak sabah saatlerinde kurtarılan 8 kişi, helikopterle getirildikleri Sakarya'daki hastanelerde tedavi altına alınmıştı.





DERE TAŞTI



Akçakoca'da Çivi Deresi'nin taşması sonucu Merkez Camii'nin altında bulunan marketi su bastı. Sabah namazı için camiye gelenler bir anda caminin çevresini suyun basması nedeniyle zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine görü Sakarya Kocaali Melen mevkiinde metrekareye 176,4 metreküp, Düzce Gölyaka Kardüz Yaylası'na 149 metreküp, Akçakoca'ya 75 metreküp yağmur düştü.



CAN KAYBI YOK



Düzce Valisi Zülkif Dağlı helikopterlerin bölgede kurtarma ve tarama çalışması yaptığını, bölgede can kaybı olmadığını, yaralanan kişi olmadığını belirterek, mahsur kalanların kurtarıldığını açıkladı.